Стало известно, когда Кокорин уедет в Италию

Александр Кокорин подпишет контракт с "Фиорентиной" 26 января. В понедельник футболист отправится в Рим, где пройдёт медобследование для своей новой команды, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источников, контракт будет подписан на 3,5 года. Футболист пойдёт на снижение зарплаты и будет зарабатывать 1,7 млн евро. Красно-белые за трансфер получат 5 млн евро.
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в августе 2020 года. Он провёл десять матчей в составе команды, в которых забил два мяча. Сегодня футболист провёл тренировку с московской командой.
Ранее футболист выступал за "Зенит", "Динамо" и "Сочи".
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