Игроки "Реала" пожаловались на Зидана

Испанский журналист Хосе Диас рассказал о сложностях в "Реале". По его сведениям, некоторые игроки жалуются на главного тренера Зинедина Зидана.
Журналист утверждает, что французский футболист не разговаривает с игроками на протяжении нескольких месяцев.
"Его идеи не доходят до футболистов. Некоторые из тех, кто играл во вчерашнем матче, рассказали мне, что Зидан не разговаривал с ними два или три месяца", — приводит Marca слова Диаса.
"Реал" 20 января проиграл в 1/16 финала Кубка Испании команде третьего дивизиона "Алькояно". Игра в основное время завершилась вничью 1:1, а в дополнительное клуб Сегунды Б забил победный мяч.
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