ФИФА официально выступила против создания европейской суперлиги

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с обращением по поводу идеи организации Европейской суперлиги. Организация выступила категорически против создания такого турнира.
"ФИФА и шесть конфедераций ещё раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что подобное соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией", — приводит пресс-служба ФИФА заявление.
В ФИФА сообщают, что игрок, который примет участие в суперлиге, не сможет сыграть в турнирах под эгидой организации.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.