ФИФА официально выступила против создания европейской суперлиги

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с обращением по поводу идеи организации Европейской суперлиги. Организация выступила категорически против создания такого турнира.

"ФИФА и шесть конфедераций ещё раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что подобное соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией", — приводит пресс-служба ФИФА заявление.

В ФИФА сообщают, что игрок, который примет участие в суперлиге, не сможет сыграть в турнирах под эгидой организации.