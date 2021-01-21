Белорусский боец-оппозиционер Кудин задержан в Москве

Белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин задержан в Москве и будет экстрадирован в Минск. Спортсмен был задержан 10 августа в столице Белоруссии после акции протеста.

Бойца обвиняют по статье 363 белорусского УК за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. Кудину грозит до пяти лет лишения свободы — спортсмен мог сломать челюсть одному из омоновцев, сообщает sos. by.

В Москве Кудин участвовал в тренировочном лагере Александра Волкова, который 6 февраля проведёт бой против Алистара Оверима.