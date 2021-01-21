Овечкин извинился перед болельщиками "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принёс извинения болельщикам команды. Ранее игрок был отстранён от игр из-за нарушения протокола безопасности по коронавирусу.

Несколько игроков во время выездного турне "Вашингтона" собрались в гостиничном номере, о чём стало известно организаторам матчей. Среди хоккеистов, посетивших собрание, россияне Илья Самсонов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Овечкин пообещал сделать вывод из произошедшего.

"Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося", — приводит слова Овечкина Twitter клуба.

Кроме запрета для игроков выходить на лёд, "Вашингтон" заплатит 100 тыс. долларов штрафа.