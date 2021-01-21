Овечкин извинился перед болельщиками "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принёс извинения болельщикам команды. Ранее игрок был отстранён от игр из-за нарушения протокола безопасности по коронавирусу.
Несколько игроков во время выездного турне "Вашингтона" собрались в гостиничном номере, о чём стало известно организаторам матчей. Среди хоккеистов, посетивших собрание, россияне Илья Самсонов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.
Овечкин пообещал сделать вывод из произошедшего.
"Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося", — приводит слова Овечкина Twitter клуба.
Кроме запрета для игроков выходить на лёд, "Вашингтон" заплатит 100 тыс. долларов штрафа.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.