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УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА выступил с заявлением о формате проведения чемпионата Европы 2020 года. В организации не стали комментировать слова главы правления "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге о том, что турнир может пройти в одной стране.

УЕФА выступил с заявлением по поводу проведения Евро-2020

Ранее функционер в интервью немецкой прессе заявил, что глава УЕФА Александер Чеферин всё больше склоняется к такому варианту развития событий. В организации заявили, что работают со всеми 12 городами по поводу проведения матчей.

В УЕФА заявляют, что у каждого города будет четыре варианта организации допуска зрителей на трибуны — от полной заполняемости до игр без фанатов.

"Четыре возможных сценария допуска болельщиков — полные трибуны, 50-100% заполняемости, 20-30 % заполняемости и матчи без зрителей", — приводит РИА "Новости" заявление УЕФА.

Решение о допуске болельщиков на трибуны каждый город должен будет принять в марте.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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