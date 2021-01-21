Кокорин принял предложение и завтра перейдёт в "Фиорентину"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин в ближайшие сутки станет игроком "Фиорентины". Россиянин принял предложение итальянского клуба.

По сведениям журналиста Нобеля Арустамяна, Кокорин в пятницу отправится во Флоренцию для прохождения медосмотра. Если россиянин пройдёт его удачно, он подпишет контракт на 2,5 сезона.

"Спартак" в случае перехода получит 5 млн евро. Сам игрок будет зарабатывать 1,7 млн за сезон.

В "Спартаке" Кокорин получал 3 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.