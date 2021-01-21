Стало известно расписание командного турнира фигуристов в Москве

Опубликовано расписание командного турнира сборной России в Москве. Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля.

Расписание командного турнира в Москве

5 февраля. Прыжковый фестиваль.

6 февраля. Короткие программы.

7 февраля. Произвольные программы.

Турнир в прямом эфире будет показан по Первому каналу. Точное расписание трансляций станет известно позже.

Капитанами команд станут Алина Загитова и Евгения Медведева.

Участники командного турнира в Москве

Женское катание

Камила Валиева.

Алёна Косторная.

Александра Трусова.

Елизавета Туктамышева.

Дарья Усачёва.

Анна Щербакова.

Мужское катание

Дмитрий Алиев.

Макар Игнатов.

Михаил Коляда.

Марк Кондратюк.

Андрей Мозалев.

Александр Самарин.

Танцы на льду

Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Аннабель Морозова — Андрей Багин.

Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.

Александра Степанова — Иван Букин.

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Софья Шевченко — Игорь Еременко.

Парное катание