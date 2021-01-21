Стало известно расписание командного турнира фигуристов в Москве
Опубликовано расписание командного турнира сборной России в Москве. Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля.
Расписание командного турнира в Москве
- 5 февраля. Прыжковый фестиваль.
- 6 февраля. Короткие программы.
- 7 февраля. Произвольные программы.
Турнир в прямом эфире будет показан по Первому каналу. Точное расписание трансляций станет известно позже.
Капитанами команд станут Алина Загитова и Евгения Медведева.
Участники командного турнира в Москве
Женское катание
- Камила Валиева.
- Алёна Косторная.
- Александра Трусова.
- Елизавета Туктамышева.
- Дарья Усачёва.
- Анна Щербакова.
Мужское катание
- Дмитрий Алиев.
- Макар Игнатов.
- Михаил Коляда.
- Марк Кондратюк.
- Андрей Мозалев.
- Александр Самарин.
Танцы на льду
- Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
- Аннабель Морозова — Андрей Багин.
- Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.
- Александра Степанова — Иван Букин.
- Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
- Софья Шевченко — Игорь Еременко.
Парное катание
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов.