Итальянцы советуют Кокорину не брать пистолет и не кидаться стульями

Болельщики "Фиорентины" отреагировали на информацию о возможном переходе Александра Кокорина из "Спартака". В среду сообщалось о том, что клубы договорились о трансфере и дали футболисту сутки на ответ.

Кокорину предложили зарплату в размере 1,7 млн евро, что почти в два раза меньше, чем в "Спартаке". Пока футболист думает над предложением, его Instagram атакуют фанаты "фиалок".

"Наконец-то настоящие бандиты в "Фиорентине", — в шутку написал один из комментаторов. "Не бери с собой пистолет и не разбивай стулья о головы официантов", — заявил другой.

Болельщики вспомнили об уголовном прошлом футболиста. В 2019 году Кокорин был осужден за драки в центре Москвы, во время которых использовал в качестве орудия стул.

За несколько лет до этого в Сети появилось видео, на котором Кокорин на свадьбе стреляет из пистолета.

Кроме шуток и негативных комментариев, болельщики оставляют и хорошие отзывы.