Член МОК рассказал об окончательном решении по Олимпиаде-2020

Член МОК Ричард Паунд рассказал о планах организации по Олимпиаде-2020. Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

По словам Паунда, у МОК нет причин для отмены Олимпийских игр. Вместе с тем Олимпиада может пройти без присутствия иностранных болельщиков. Окончательное решение по поводу Игр будет принято весной.

"Март — это конец зимы и это плохой сезон с точки зрения распространения вирусных заболеваний. А в апреле и мае будет лучше. Это вызывает надежду", — приводит Kyodo слова Паунда.

Церемония открытия Олимпиады должна состояться 23 июля. По словам Паунда, из-за коронавируса может быть отменена эстафета олимпийского огня.