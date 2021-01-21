Власти США запретили Овечкину тренироваться

Некоторым хоккеистам "Вашингтон Кэпиталз" запретили проводить тренировки и выступать на льду. В их число попали российские игроки Илья Самсонов, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Овечкин.

Хоккеисты были наказаны за то, что находились в одном гостиничном номере, что не соответствует медицинскому протоколу безопасности НХЛ.

"Мы разочарованы решением хоккеистов собраться в одном гостиничном номере и за пределами одобренных зон", — говорится в заявлении "Кэпиталз".

"Вашингтон" принял решение НХЛ и сообщил, что ещё раз разъяснит игрокам протокол по "ковиду". Когда хоккеисты вернутся на лёд, неизвестно.