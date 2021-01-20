Мостовой: Кокорину нужно цепляться за "Фиорентину"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в интервью "Правде.Ру" прокомментировал возможный переход нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заинтересован в приобретении форварда, а "Спартак" получит за игрока 5 млн евро. Самому Кокорину предлагается зарплата в размере 1,7 млн евро.

По словам Мостового, Кокорину стоит согласиться на вариант с "Фиорентиной".