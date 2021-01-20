Мостовой: Кокорину нужно цепляться за "Фиорентину"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в интервью "Правде.Ру" прокомментировал возможный переход нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Ранее сообщалось, что итальянский клуб заинтересован в приобретении форварда, а "Спартак" получит за игрока 5 млн евро. Самому Кокорину предлагается зарплата в размере 1,7 млн евро.
По словам Мостового, Кокорину стоит согласиться на вариант с "Фиорентиной".
"Вы не забывайте, "Фиорентина" и чемпионат Италии — это другой уровень. Поэтому здесь надо от этого отталкиваться. Если есть какая-то возможность, в принципе, должен за нее цепляться. Мы же знаем, что в "Спартаке" он не основной нападающий. Плюс было много запутанных, непонятных историй с его приходом: то он играет, то не играет, то он заболевает, что он там травму получает где-то непонятно, то еще что-то, то Тедеско непонятно, что делает, — то ставит, то не ставит. Поэтому если есть такая возможность…
Плюс не забываем, что Кокорин по футбольным меркам большие деньги получает, поэтому, конечно, хоть как-то здесь уравновесить. Подойдет, не подойдет — это зависит от футболиста. "Фиорентина" сейчас в трудном положении… Конечно, они там нуждаются в усилении. Если есть такая возможность, он должен взять, поехать и играть", — заявил Мостовой.
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