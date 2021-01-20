Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU

На этапе Кубка IBU в Арбере состоялась короткая 15-километровая индивидуальная гонка. Старт выиграл норвежец Эндре Стремсхейм, который с одним промахом прошёл дистанцию за 38 минут 4,8 секунды.

Вторым стал немец Филипп Наврат, допустивший два промаха. Он отстал на 30 секунд. Третье место занял норвежец Александер Андерсен с 39-ю секундами отставания и двумя промахами.

Лучший результат среди российских биатлонистов показал биатлонист Карим Халили. Он отстал на 43,7 секунды с одним штрафом.