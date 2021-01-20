"Фиорентина" договорилась со "Спартаком" по трансферу нападающего Александра Кокорина. Красно-белые получат около 5 млн евро, сообщает журналист Нобель Арустамян.
Итальянская команда дала нападающему сутки на размышление. Если Кокорин не ответит, то клуб будет вести переговоры с другим футболистом.
Кокорину придётся пойти на снижение зарплаты. В "Спартаке" игрок получает 3 млн евро, а в итальянской команде ему предлагают 1,7 млн.
Кокорин перешёл в "Спартак" в августе 2020 года. Нападающий провёл 10 матчей, в которых забил два мяча.
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