Кокорину дали сутки на ответ по переходу в "Фиорентину"

"Фиорентина" договорилась со "Спартаком" по трансферу нападающего Александра Кокорина. Красно-белые получат около 5 млн евро, сообщает журналист Нобель Арустамян.

Итальянская команда дала нападающему сутки на размышление. Если Кокорин не ответит, то клуб будет вести переговоры с другим футболистом.

Кокорину придётся пойти на снижение зарплаты. В "Спартаке" игрок получает 3 млн евро, а в итальянской команде ему предлагают 1,7 млн.

Кокорин перешёл в "Спартак" в августе 2020 года. Нападающий провёл 10 матчей, в которых забил два мяча.