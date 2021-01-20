В "Спартаке" подтвердили интерес "Фиорентины" к Кокорину

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что к нападающему Александру Кокорину существует интерес со стороны "Фиорентины". Стороны ведут переговоры о трансфере футболиста.

"Ведутся переговоры. Но до официального предложения со стороны итальянской команды дело пока не дошло", — приводит РИА "Новости" слова Фетисова.

Кокорин перешёл в "Спартак" в августе 2020 года. Форвард в десяти матчах за команду забил два мяча.

Карьера Кокорина

Кокорин является воспитанником "Локомотива". Позже футболист выступал в составе четырёх российских команд.

"Динамо" (Москва) — 203 матча, 50 голов.

"Зенит" — 92 матча, 34 гола.

"Сочи" — 10 матчей, 7 голов.

"Спартак" — 10 матчей, 2 гола.

Нападающий провёл 47 матчей в составе сборной России, в которых забил 12 матчей.