В "Спартаке" подтвердили интерес "Фиорентины" к Кокорину

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что к нападающему Александру Кокорину существует интерес со стороны "Фиорентины". Стороны ведут переговоры о трансфере футболиста.
"Ведутся переговоры. Но до официального предложения со стороны итальянской команды дело пока не дошло", — приводит РИА "Новости" слова Фетисова.
Кокорин перешёл в "Спартак" в августе 2020 года. Форвард в десяти матчах за команду забил два мяча.
Кокорин является воспитанником "Локомотива". Позже футболист выступал в составе четырёх российских команд.
Нападающий провёл 47 матчей в составе сборной России, в которых забил 12 матчей.
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