Загитова и Медведева будут капитанами команд Кубка Первого канала

Стал известен состав командного турнира, который состоится с 5 по 7 февраля в Москве. Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут показаны по Первому каналу.

Капитанами команд будут Алина Загитова и Евгения Медведева. Соревнования пройдут в привычном формате: фигуристы покажут короткую и произвольную программы.

Все участники турнира получат вознаграждение. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.

Состав участников Кубка Первого канала

Женское катание

Камила Валиева.

Алёна Косторная.

Александра Трусова.

Елизавета Туктамышева.

Дарья Усачёва.

Анна Щербакова.

Мужское катание

Дмитрий Алиев.

Макар Игнатов.

Михаил Коляда.

Марк Кондратюк.

Андрей Мозалев.

Александр Самарин.

Танцы на льду

Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Аннабель Морозова — Андрей Багин.

Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.

Александра Степанова — Иван Букин.

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Софья Шевченко — Игорь Еременко.

Парное катание