Загитова и Медведева будут капитанами команд Кубка Первого канала
Стал известен состав командного турнира, который состоится с 5 по 7 февраля в Москве. Соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут показаны по Первому каналу.
Капитанами команд будут Алина Загитова и Евгения Медведева. Соревнования пройдут в привычном формате: фигуристы покажут короткую и произвольную программы.
Все участники турнира получат вознаграждение. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.
Состав участников Кубка Первого канала
Женское катание
- Камила Валиева.
- Алёна Косторная.
- Александра Трусова.
- Елизавета Туктамышева.
- Дарья Усачёва.
- Анна Щербакова.
Мужское катание
- Дмитрий Алиев.
- Макар Игнатов.
- Михаил Коляда.
- Марк Кондратюк.
- Андрей Мозалев.
- Александр Самарин.
Танцы на льду
- Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
- Аннабель Морозова — Андрей Багин.
- Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.
- Александра Степанова — Иван Букин.
- Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
- Софья Шевченко — Игорь Еременко.
Парное катание
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов.