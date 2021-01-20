Загитова анонсировала новую передачу на Первом канале

Российская фигуристка Алина Загитова выпустила анонс новой передачи, которая выйдет на Первом канале. Олимпийская чемпионка проводит тренировку в зале, а затем обувает коньки и выходит на лёд.

"Скоро", — подписала пост в Instagram Загитова.

Дата выхода новой передачи в эфир не сообщается. Для Загитовой это второе появление на телеканале. В 2020 году спортсменка вела шоу "Ледниковый период" вместе с Алексеем Ягудиным.