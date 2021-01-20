Мать и дочь обвиняют Макгрегора в изнасиловании

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор снова попал в скандал. Одна из женщин в Дублине, а также её мать, подали иск против спортсмена по обвинению в изнасиловании и нанесении телесных повреждений, сообщает ESPN.

Инцидент произошёл в 2018 году. По делу проходит не только Макгрегор, но и один из его друзей. Имя друга неизвестно.

23 января Конор Макгрегор проведёт бой против Дастина Порье в рамках турнира UFC 257.