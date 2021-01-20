Стали известны даты проведения финала Кубка России по фигурному катанию

Финал Кубка России по фигурному катанию состоится в Москве. Соревнования состоятся с 26 февраля по 2 марта, сообщает РБК.
В финале Кубка России завершится отбор на чемпионат мира в Стокгольме. По итогам соревнований станет известен последний участник от России в мужском катании и по два — в женском катании, парах и танцах на льду.
На данный момент путёвки на чемпионат мира-2021 гарантировали Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Все они стали чемпионами России на турнире в Челябинске.
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