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Стали известны даты проведения финала Кубка России по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Финал Кубка России по фигурному катанию состоится в Москве. Соревнования состоятся с 26 февраля по 2 марта, сообщает РБК.

В финале Кубка России завершится отбор на чемпионат мира в Стокгольме. По итогам соревнований станет известен последний участник от России в мужском катании и по два — в женском катании, парах и танцах на льду.

На данный момент путёвки на чемпионат мира-2021 гарантировали Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Все они стали чемпионами России на турнире в Челябинске.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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