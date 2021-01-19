Шарапова получила помолвочное кольцо за 400 тыс. долларов

Бизнесмен Александр Гилкс подарил теннисистке Марии Шараповой помолвочное кольцо стоимостью 400 тыс. долларов. Между миллиардером и спортсменкой завязались отношения в 2018 году.

По сведениям Daily Mail, кольцо весом в 5 карат изготовлено из 18-каратного розового золота, а также серебра с бриллиантом огранки известного ювелира Джессики МакКормак.

В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры. Теннисистка выиграла 36 турниров WTA. В 816 матчах в карьере она одержала 645 побед.