Павлова пропустила первую тренировку в Антхольце

Российская биатлонистка Евгения Павлова не занималась с командой во время первой тренировки в Антхольце. С 21 по 24 января в этом итальянском городе состоится седьмой этап Кубка мира.

Остальные девушки, в том числе резервистка Ольга Мощенкова, занимались в обычном режиме. По словам старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, Павлова примет участие во всех гонках на этапе в Антхольце.

Кубок мира по биатлону

7-й этап (Антхольц)