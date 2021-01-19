Павлова пропустила первую тренировку в Антхольце

Российская биатлонистка Евгения Павлова не занималась с командой во время первой тренировки в Антхольце. С 21 по 24 января в этом итальянском городе состоится седьмой этап Кубка мира.
Остальные девушки, в том числе резервистка Ольга Мощенкова, занимались в обычном режиме. По словам старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова, Павлова примет участие во всех гонках на этапе в Антхольце.
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