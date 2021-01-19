Ласицкене выиграла турнир в Челябинске

В Челябинске завершился мемориал имени Юрия Лукашевича и Вячеслава Серёдкина. Участие в соревнованиях приняла трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

Легкоатлетка показала результат 1 метр 92 сантиметра. Второй стала Кристина Королёва с высотой 1,90 метра. Третье место заняла Дарья Слепова, которая уступила сопернице по количеству попыток.

Победу среди мужчин одержал Михаил Акименко с результатом 2,28 метра. Второе место занял Даниил Цыплаков (2,26), третье — Илья Иванюк (2,23).