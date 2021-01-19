Месси узнал срок дисквалификации за удаление

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси будет отстранён от выступлений на две игры. Футболист пропустит игры каталонцев против "Корнельи" в Кубке Испании и "Эльче" в Ла Лиге.

Аргентинец получил первое удаление в клубной карьере. Инцидент произошёл в финальном матче Суперкубка Испании против "Атлетика" (2:3). Арбитр показал Месси прямую красную карточку за то, что тот ударил локтем Асьера Вильялибре.