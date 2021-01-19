"Милан" подписал контракт с Манджукичем

Нападающий Марио Манджукич стал игроком "Милана". Соглашение между сторонами подписано до конца сезона. Контракт может быть продлён ещё на один год, сообщает пресс-служба "россонери".

В составе новой команды хорват будет выступать под номером 9.

Манджукич ранее выступал за "Загреб", "Динамо" (Загреб), "Вольфбсург", "Баварию", мадридский "Атлетико", "Ювентус" и "Аль-Духаиль".

В составе туринской команды Манджукич пять раз становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Кубок и два Суперкубка.