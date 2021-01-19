Тедеско выступил с обращением к болельщикам "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско обратился к болельщикам команды, которые переживают из-за скорого ухода специалиста. Контракт наставника с красно-белыми заканчивается в конце этого сезона.
По словам Тедеско, он на 100 процентов сосредоточен на работе со "Спартаком". Немецкий специалист с нетерпением ждёт возобновления сезона.
"Люблю и скучаю по вам, уже не могу дождаться возобновления чемпионата России. Я на все 100 процентов моего сердца ваш тренер", — приводит "СЭ" слова Тедеско.
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