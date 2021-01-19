Кремль отреагировал на отмену чемпионата мира в Белоруссии

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира-2021 в Белоруссии.
Турнир был отменён после разговоров о возможном бойкоте ЧМ. Кроме того, от соревнований отказались основные спонсоры.
"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", — заявил Песков.
По словам Пескова, Россия находится в конструктивных отношениях с IIHF и намерена дальше их развивать. Также пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия пока не получала предложений о проведении турнира.
"Пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея, всё-таки это та организация, которая принимает решение", — заявил Песков.
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