Испанский теннисист сравнил условия на Australian Open с тюрьмой

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут рассказал об условиях карантина на Australian Open. Игроки, которые прилетели в Австралию, находятся под самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. Турнир стартует 8 февраля.
Испанец назвал австралийские условия катастрофой. По словам Баутисты Агута, у него могут возникнуть психологические проблемы.
"Это как тюрьма, только с Wi-Fi. Эти люди никакого понятия не имеют о теннисе и о тренировочных кортах. Это просто катастрофа. Федерация тенниса Австралии ничего не контролирует, всё в руках правительства", — приводит Tennis World USA слова Баутисты Агута.
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