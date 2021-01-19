Испанский теннисист сравнил условия на Australian Open с тюрьмой

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут рассказал об условиях карантина на Australian Open. Игроки, которые прилетели в Австралию, находятся под самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. Турнир стартует 8 февраля.

Испанец назвал австралийские условия катастрофой. По словам Баутисты Агута, у него могут возникнуть психологические проблемы.