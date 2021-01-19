Я верю в Златана: Ибрагимович о возможном чемпионстве "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о шансах команды на завоевания чемпионского титула. "Россонери" 18 января обыграли "Кальяри" со счётом 2:0, а шведский форвард сделал дубль.
"Я верю в себя, я верю в Златана", — приводит Goal слова Ибрагимовича.
Миланцы лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка. Команда на три очка опережает "Интер", а остальных конкурентов — на семь баллов.
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