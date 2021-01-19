Глава ФХБ обвинил Фонд спортсменов Белоруссии в предательстве

Глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков отреагировал на лишение Минска права проведения чемпионата мира-2021. Президент ФХБ назвал участников Фонда солидарности спортсменов Белоруссии предателями.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что фонд, который был образован после беспорядков из-за выборов президента, поспособствовал отказу спонсоров от чемпионата мира-2021.

Совет IIHF принял решение об отмене турнира в Белоруссии. Соревнования совместно с Латвией могут принять Словакия или Дания.