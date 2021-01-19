Глава ФХБ обвинил Фонд спортсменов Белоруссии в предательстве

Глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков отреагировал на лишение Минска права проведения чемпионата мира-2021. Президент ФХБ назвал участников Фонда солидарности спортсменов Белоруссии предателями.
Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что фонд, который был образован после беспорядков из-за выборов президента, поспособствовал отказу спонсоров от чемпионата мира-2021.
Совет IIHF принял решение об отмене турнира в Белоруссии. Соревнования совместно с Латвией могут принять Словакия или Дания.
"Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей", — говорится в заявлении Баскова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.