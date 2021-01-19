Глушаков поддержал возвращение Промеса в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что нападающий Квинси Промес поможет красно-белым, если перейдёт из "Аякса".

Глушаков отметил, что Промес вписал своё имя в историю клуба. Оба футболиста выступали за красно-белых во время чемпионского сезона.

"Если он в итоге вернётся в Россию, будет интересно — он всегда был отличным футболистом и человеком, "Спартаку" от этого точно хуже не будет", — приводит Sport24 слова Глушакова.

Промес выступает за "Аякс" с 2019 года. В составе команды он провёл 49 матчей, в которых забил 22 мяча.