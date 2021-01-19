Стали известны соперники России в основном раунде ЧМ по гандболу

Сборная России по гандболу выиграла группу Н в предварительном раунде мужского чемпионата мира. Команда обыграла Словению (31:25) и Южную Корею (30:26), а также сыграла вничью с Белоруссией (32:32). В основной раунд россияне вышли с тремя очками.
В основном раунде сборная России сыграет в группе 4 против Швеции, Египта и Северной Македонии. Вместе с россиянами вышли команды Словении и Белоруссии.
В четвертьфинал выйдут две команды из группы. Плей-офф начнётся 27 января.
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