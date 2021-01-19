Стали известны соперники России в основном раунде ЧМ по гандболу

Сборная России по гандболу выиграла группу Н в предварительном раунде мужского чемпионата мира. Команда обыграла Словению (31:25) и Южную Корею (30:26), а также сыграла вничью с Белоруссией (32:32). В основной раунд россияне вышли с тремя очками.

В основном раунде сборная России сыграет в группе 4 против Швеции, Египта и Северной Македонии. Вместе с россиянами вышли команды Словении и Белоруссии.

Основной раунд ЧМ по гандболу

Швеция — 4 очка. Россия — 3. Египет — 2. Словения — 2. Белоруссия — 1. Северная Македония — 0.

20 января. Россия — Египет.

22 января. Северная Македония — Россия.

24 января. Россия — Швеция.

В четвертьфинал выйдут две команды из группы. Плей-офф начнётся 27 января.