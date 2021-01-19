Минск получит компенсацию за отобранный ЧМ по хоккею

Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену Чемпиона мира.

Об этом сообщил Петр Бржиза, член совета Международной федерации хоккея (IIHF).

По его словам, "компенсация белорусским организаторам" будет выплачена потому, что "она прописана в договорах". Сумма станет известна после того, как офис генсека IIHF подсчитает все издержки и последствия принятого решения.

Куда именно будет перенесён ЧМ, тоже пока непонятно.

Как сообщает Sport. cz, известно только, что IIHF ведёт переговоры с Данией, Братиславой и Латвией. Расходы по переносу соревнований тоже лягут на плечи федерации хоккея.

Напомним, по решению совета IIHF Белоруссия лишилась права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Подробнее — в материале "Правды.Ру".