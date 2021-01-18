Белоруссия лишилась права провести чемпионат мира по хоккею

После президентских выборов белорусская оппозиция инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Минске и Риге.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит Латвию как страну-соорганизатора проведения международного турнира. Ранее Латвия и Белоруссия подали совместную заявку, чемпионат должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Белоруссии в проведении мероприятия отказано.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", — сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея.

По мнению IIHF, проведение чемпионата мира по хоккею в одном месте упростит правила безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, президент IIHF Рене Фазель сообщил, что на спонсоров турнира оказывается давление с целью заставить их отказаться от сотрудничества. В частности, недавно этот сделал бренд Nivea Men.

"Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на ситуацию мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Белоруссии", — заявила компания в своём Instagram-аккаунте.

Ранее от спонсирования ЧМ по хоккею отказались ещё несколько брендов.