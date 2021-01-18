Сборная Кабо-Верде снялась с чемпионата мира из-за коронавируса

Гандбольная сборная Кабо-Верде снялась с чемпионата мира из-за коронавируса. В команде не нашлось 10 здоровых игроков, чтобы выйти а матч.

Ранее был отменён матч команды Кабо-Верде против Германии. В этой игре, а также в матче против Уругвая команда получила техническое поражение со счётом 0:10.

Сборная Кабо-Верде заняла последнее место в группе. Но команда не сможет принять участи в утешительном турнире.