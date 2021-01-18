Стали известны даты проведения командного турнира в Москве

Командный турнир среди фигуристов пройдёт с 4 по 6 февраля в Москве. Планируется, что соревнования состоятся в дворце спорта "Мегаспорт".

Формат турнира предполагает участие двух команд. В каждой будут по три женщины и мужчины, а также по две спортивные пары и танцевальных дуэта. Спортсменов выберут по итогам чемпионата России.

Участие в турнире примут Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также дуэт Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, сообщает "РИА Новости".