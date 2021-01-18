Ласицкене выступила против использования "Катюши" вместо гимна России

Легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к идее использовать песню "Катюша" вместо гимна России во время выступлений российских спортсменов на крупных турнирах.
Ранее с подобной инициативой выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). По словам Ласицкене, она относится к использованию "Катюши" отрицательно.
"Катюша" — это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который, по большому счёту, является шоу", — приводит ТАСС слова Ласицкене.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о том, что до декабря 2022 года россияне не смогут использовать национальные символы на Олимпийских играх или чемпионатах мира.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.