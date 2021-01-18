Ласицкене выступила против использования "Катюши" вместо гимна России

Легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к идее использовать песню "Катюша" вместо гимна России во время выступлений российских спортсменов на крупных турнирах.

Ранее с подобной инициативой выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). По словам Ласицкене, она относится к использованию "Катюши" отрицательно.

"Катюша" — это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который, по большому счёту, является шоу", — приводит ТАСС слова Ласицкене.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о том, что до декабря 2022 года россияне не смогут использовать национальные символы на Олимпийских играх или чемпионатах мира.