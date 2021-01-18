Латвийский сейм категорически против совместного ЧМ с Белоруссией

Парламент Латвии принял заявление о невозможности проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года с Белоруссией. Турнир запланирован на май в Риге и Минске.

После выборов президента Белоруссии в августе 2020 года Латвия и некоторые другие страны выступили против проведения турнира в Минске. Позже спонсоры ЧМ выступили с заявлением об отказе от контрактов, если турнир состоится на белорусской территории.

"Латвия отвергает любую возможность устроить хоккейный чемпионат вместе с Белоруссией. При нынешних обстоятельствах устраивать спортивное мероприятие такого масштаба в Минске является недопустимым", — говорится в заявлении сейма.

Ранее рабочую встречу с Александром Лукашенко провёл глава IIHF Рене Фазель. Глава Международной федерации хоккея заявил, что на организацию оказывается политическое давление.