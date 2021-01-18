Латвийский сейм категорически против совместного ЧМ с Белоруссией

Парламент Латвии принял заявление о невозможности проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года с Белоруссией. Турнир запланирован на май в Риге и Минске.
После выборов президента Белоруссии в августе 2020 года Латвия и некоторые другие страны выступили против проведения турнира в Минске. Позже спонсоры ЧМ выступили с заявлением об отказе от контрактов, если турнир состоится на белорусской территории.
"Латвия отвергает любую возможность устроить хоккейный чемпионат вместе с Белоруссией. При нынешних обстоятельствах устраивать спортивное мероприятие такого масштаба в Минске является недопустимым", — говорится в заявлении сейма.
Ранее рабочую встречу с Александром Лукашенко провёл глава IIHF Рене Фазель. Глава Международной федерации хоккея заявил, что на организацию оказывается политическое давление.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.