Тренер сборной Польши неожиданно отправлен в отставку

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек уволен из команды. Причину отставки пресс-служба Польского футбольного союза не называет.
"Ежи Бженчек перестал исполнять обязанности главного тренера сборной Польши", — говорится в сообщении.
Бженчек возглавлял команду с августа 2018 года. Под его руководством сборная Польши провела 24 матча, в которых 12 раз победила, семь раз проиграла и ещё пять раз сыграла вничью. Тренер вывел команду на Евро-2020.
В отборочном турнире ЧМ-2022 сборная Польши сыграет против Англии, Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино.
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