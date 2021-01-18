Фигуристка Сотскова разводится с продюсером Омельчуком

Музыкальный продюсер Михаил Омельчук объявил о разводе с фигуристкой Марией Сотсковой. Мужчина опубликовал пост в Instagram, в котором признался жене в любви, но заявил, что всё же разводится.

"Я совершал много ошибок, которые в семье недопустимы. Да мы оба совершали ошибки, которые недопустимы… Но мы разошлись, и поэтому разводимся", — написал Омельчук.

Сотскова на Олимпиаде-2018 заняла восьмое место. В том сезоне фигуристка заняла второе место в финале серии "Гран-при".

В июле 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры, а в сентябре была дисквалифицирована на десять лет из-за нарушения антидопинговых правил.