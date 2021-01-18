"Спартак" и "Зенит" поддержали реформу чемпионата России

Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" поддерживают идею реформирования чемпионата РПЛ. Оба клуба хотели бы увеличить количество матчей с топовыми соперниками.

По словам владельца "Спартака" Леонида Федуна, еврокубковая кампания этого сезона показала, что чемпионат должен быть изменён. Ранее сообщалось, что лига может быть сокращена до 12 команд с разбивкой турнира на два этапа.

"Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными", — приводит Sport24 слова Федуна.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил о поддержке идеи реформирования. По словам руководителя питерского клуба, пока говорить об изменениях рано.