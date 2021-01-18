Олимпийская чемпионка рассказала об изнасиловании 20-летней давности

Олимпийская чемпионка из Греции София Бекатору рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию в 1998 году. В 21-летнем возрасте её изнасиловал функционер национальной федерации парусного спорта Аристидес Адамопулус.
Чиновник позвал спортсменку в гостиничный номер, чтобы обсудить подготовку к Олимпийским играм 2000 года. Там Адамопулус принудил чемпионку к сексу.
Спортсменка заявила, что не рассказывала об инциденте, чтобы "не потерять надежду на исполнение своей мечты". В 2004 году она выиграла Олимпиаду.
По сведениям Greek Reporter, Адамопулус отрицает все обвинения. Вместе с тем, функционер заявил, что уйдёт со своего поста, чтобы не навредить Олимпийскому комитету.
НОК Греции начал расследование этого инцидента.
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