"Челси" может побить свой трансферный рекорд ради Холанна

"Челси" нацелился на нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанна. Лондонцы могут побить собственный трансферный рекорд ради приобретения футболиста.

По сведениям The Athletic, в договоре Холанна есть пункт, согласно которому в 2022 году сумма отступных за него составит 75 млн евро. До этого срока таких условий в контракте норвежца нет.

"Челси" планирует сделать более выгодное предложение по Холанну уже этим летом, чтобы опередить конкурентов. Пока самый дорогой футболист лондонцев - вратарь Кепа Арисабалага. За него в 2018 году клуб заплатил 80 млн ерво.

Стоимость Холанна оценивается в 100 млн евро по версии transfermarkt. В 2020 году "Боруссия" заплатила за норвежца 20 млн евро "Зальцбургу".

В составе дортмундцев Холанн провёл 34 игры, в которых забил 35 голов.