Капитан сборной России извинился за маты гандболистов

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв извинился перед болельщиками за использование нецензурной лексики во время тайм-аутов в матче чемпионата мира против Словении.

Команда Федерации гандбола России (ФГР) победила словенцев со счётом 31:25 и вышла в следующий раунд ЧМ. Во время тайм-аутов Шишкарёв и Дмитрий Житников эмоционально обсуждали игру с использованием мата.

"Хотел бы извиниться за то, что я и Дима Житников позволили себе подобным образом выплеснуть эмоции", — приводит ТАСС слова Шишкарёва.

Капитан отметил, что не заметил камеру и микрофон. Шишкарёв заявил, что в привычной ситуации, когда игры проходят со зрителями, разговоры игроков были бы не слышны.