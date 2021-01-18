Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв извинился перед болельщиками за использование нецензурной лексики во время тайм-аутов в матче чемпионата мира против Словении.
Команда Федерации гандбола России (ФГР) победила словенцев со счётом 31:25 и вышла в следующий раунд ЧМ. Во время тайм-аутов Шишкарёв и Дмитрий Житников эмоционально обсуждали игру с использованием мата.
"Хотел бы извиниться за то, что я и Дима Житников позволили себе подобным образом выплеснуть эмоции", — приводит ТАСС слова Шишкарёва.
Капитан отметил, что не заметил камеру и микрофон. Шишкарёв заявил, что в привычной ситуации, когда игры проходят со зрителями, разговоры игроков были бы не слышны.
"Теперь будем аккуратней, хотя, конечно, тяжело контролировать свои эмоции в таких матчах. Ты ничего не видишь, кроме ребят и тренера", — заявил Шишкарёв.
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.