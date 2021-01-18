Нападающий "Спартака" Педро Роша заявил, что рад вернуться в команду. Бразильский нападающий перешёл в состав красно-белых в 2017 году. За это время он провёл в составе команды 19 матчей, забив один гол.
В 2019 году Роша выступал за "Крузейро" в аренде, а в 2020 — за "Фламенго". Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до июня 2023 года.
Роша заявил, что был рад увидеть старых товарищей, а сейчас больше общается с Айртоном, Понсе и Ларссоном.
"Если честно, хочется больше внимания уделить русскому языку, для меня это очень важно", — заявил Роша в интервью клубной пресс-службе.
У бразильца сложилось хорошее впечатление от знакомства с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско. Педро заявил, что хочет хорошо провести сборы и максимально помочь команде.
"Приятное впечатление, надеюсь, дальше отношения будут только лучше", — заявил Педро.
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