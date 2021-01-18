Драчёв назвал шестое место Елисеева суперпрогрессом сборной России

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал успехом результат Матвея Елисеева в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Россиянин занял шестое место с отставанием в 20 секунд от победителя Тарьея Бё.

"Порадуемся за Матвея Елисеева — шестое место! Это прогресс", — написал Драчёв в Instagram.

По словам Драчёва, в этом сезоне результат можно назвать успешным, несмотря на то, что в прошлом Елисеев занимал призовые места.

"Для этого года это суперпрогресс! Вы же видите, в каком состоянии команда", — написал Драчёв.

Елисеев допустил один промах. Выше него финишировали Бё, Феликс Ляйтнер, Беньямин Вегер, Лукас Хофер и Симон Эдер.