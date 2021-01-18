Куман поддержал Месси в ситуации с удалением

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что поддерживает нападающего Лионеля Месси, который получил первое удаление в клубной карьере. Прямую красную карточку аргентинец получил на последних минутах матча против "Атлетика" за отмашку от соперника.

По словам Кумана, соперники постоянно провоцировали Месси.

"Я понимаю, почему так сделал Месси. Не знаю, сколько раз на нём фолили. Как можно нормально реагировать, когда соперники фолят каждый раз, когда ты владеешь мячом?" — приводит ESPN слова Кумана.

Ранее Месси получал прямую красную карточку дважды. В обоих случаях он выступал за сборную Аргентины.