Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что Хабиб Нурмагомедов сможет вернуться в смешанные единоборства, если получит на это разрешение мамы.

"Хабиб вернётся, если у него будет мотивация и разрешение мамы. Как он сказал, "мама не хотела, чтобы я выступал". Здесь определённая комбинация должна совпасть. Финансы тоже имеют значение, но первое — убедить маму. Последний бой Нурмагомедов провёл не так давно, пауза была небольшой. Хабиб должен получить правильное предложение и разрешение мамы. Моя мама так и не захотела, чтобы я выступал. Своё слово я держу. Для Хабиба решение мамы имеет значение. И это правильно", — объяснил боксёр.