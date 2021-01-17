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Друг Нурмагомедова объяснил, почему боец не вернётся в октагон

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться в октагон, а просто использует главу UFC Дану Уайта.

Друг Нурмагомедова объяснил, почему боец не вернётся в октагон

Такое заявление сделал близкий друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.

"У Хабиба большая игра, скрытая политика, в которой он использует Уайта. Это большой бизнес. За Хабиба такие силы впряглись, что бой даже в 100 млн рублей не является целью. Там другой уровень. В ход пошли интересы России. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет. Уж слишком строго Нурмагомедов относится к себе и своим словам, чтобы нарушить обещание и отойти от своих слов ради славы и пары десятков миллионов долларов", — отметил Рабаданов.

"В действиях Хабиба проглядывается желание удержать за собой пояс чемпиона в лёгком весе как можно дольше. Для чего? Для того, чтобы его ближайший соратник Ислам Махачев мог как можно ближе подобраться к чемпионскому титулу, а потом со спокойной душой передать его своему товарищу. Пояс то переходящий", — добавил друг Нурмагомедова.

Автор: Алексей Корнеев
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