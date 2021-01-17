Хабиб Нурмагомедов допустил возможность возобновления карьеры

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов задумался о возвращении в октагон. Решение будет принято после двух поединков, которые пройдут в Абу-Даби 24 января.

Поединки, которые интересуют Хабиба Нурмагомедова — это бой ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье и американца Майкла Чендлера с бойцом из Новой Зеландии Дэном Хукером. Оба поединка состоятся в рамках турнира UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

"Хабиб сказал, что посмотрит два боя в лёгком весе на турнире UFC 257, и если эти парни покажут что-то захватывающее и заставят его захотеть вернуться и драться, он будет драться", — заявил глава UFC в эфире телеканала АВС.

Ранее Дэйна Уайт говорил, что считает завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова преждевременным, и хотел бы увидеть ещё хотя бы один его поединок, а лучше — десять.

Хабиб Нурмагомедов заявлял на недавней пресс-конференции, что задуматься о возобновлении карьеры его может заставить сумма в 100 миллионов долларов.