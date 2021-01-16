Известная советская фигуристка Ирина Роднина раскритиковала Евгения Плющенко и назвала его "слабаком" из-за постоянных жалоб на судейство на чемпионате России.

"Не знаю, зачем нужно давить на судей. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренер и спортсмен не обсуждают работу судей. Для таких случаев есть руководство команды — они могут написать протест. Есть даже определённая форма и правила", — отметила спортсменка.